Какой элемент в большей степени неметаллические свойства: 1) углерод или кремний 2)азот или кислород. Объясните свой ответ

Химия
Какой элемент в большей степени неметаллические свойства: 1) углерод или кремний 2)азот или кислород. Объясните свой ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) углерод ( неметаллические свойства в группе сверху вниз уменьшаются)2) кислород ( неметаллические свойства в периоде слева направо увеличиваются)

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