Какой элемент в большей степени неметаллические свойства: 1) углерод или кремний 2)азот или кислород. Объясните свой ответ
Химия
Какой элемент в большей степени неметаллические свойства: 1) углерод или кремний 2)азот или кислород. Объясните свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) углерод ( неметаллические свойства в группе сверху вниз уменьшаются)2) кислород ( неметаллические свойства в периоде слева направо увеличиваются)
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