Какой элемент в большей степени неметаллические свойства: 1) углерод или кремний 2)азот или кислород. Объясните свой ответ

Химия

Какой элемент в большей степени неметаллические свойства: 1) углерод или кремний 2)азот или кислород. Объясните свой ответ

Автор: Гость