Какой факт о территориальном устройстве РФ не соответствует действительности?В состав РФ входят:ф)3 города федерального значения.Б)9 краев.В)10 атомных областей.Г)22 республики

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в) 10 автономных областей это не соответствует действительности. В настоящее время в состав Российской Федерации входит 85 равноправных субъектов, также 22 республики ( вместе уже с Крымом), 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, 1 автономная область и 4 автономных округа.