Какой глагол, родственный глаголу петь, в прошедшем времени женского рода совпадает по звучанию и написанию с существительным общего рода?

Русский язык

Какой глагол, родственный глаголу петь, в прошедшем времени женского рода совпадает по звучанию и написанию с существительным общего рода?

Автор: Гость