Какой глагол, родственный глаголу петь, в прошедшем времени женского рода совпадает по звучанию и написанию с существительным общего рода?
Русский язык
Какой глагол, родственный глаголу петь, в прошедшем времени женского рода совпадает по звучанию и написанию с существительным общего рода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!!!!!!!!!!!!!!пела!!!!!!!!!!!!!!
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