Какой глагол, родственный глаголу петь, в прошедшем времени женского рода совпадает по звучанию и написанию с существительным общего рода?

Русский язык
Какой глагол, родственный глаголу петь, в прошедшем времени женского рода совпадает по звучанию и написанию с существительным общего рода?
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Автор: Гость
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Гость:
!!!!!!!!!!!!!!пела!!!!!!!!!!!!!!
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