Какой из фразеологизмов обозначает несправедливо позорить, обвинять кого либо а) одним миром мазаны б) нож в сердце с) обводить вокруг пальца д)обливать грязью е) ни богу свечка ни черту кочерга
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Какой из фразеологизмов обозначает несправедливо позорить, обвинять кого либо а) одним миром мазаны б) нож в сердце с) обводить вокруг пальца д)обливать грязью е) ни богу свечка ни черту кочерга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д)обливать грязью...............
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