Какой из фразеологизмов обозначает несправедливо позорить, обвинять кого либо а) одним миром мазаны б) нож в сердце с) обводить вокруг пальца д)обливать грязью е) ни богу свечка ни черту кочерга

Русский язык
Какой из фразеологизмов обозначает несправедливо позорить, обвинять кого либо а) одним миром мазаны б) нож в сердце с) обводить вокруг пальца д)обливать грязью е) ни богу свечка ни черту кочерга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д)обливать  грязью...............
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