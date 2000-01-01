Какой из материков Земли является самым маленьким по площади? а) Автсралия б)Антартика в) Африка г) Южная Америка

География

Какой из материков Земли является самым маленьким по площади? а) Автсралия б)Антартика в) Африка г) Южная Америка

Автор: Гость