Какой из органов составляющих слуховой системы человека обеспечивает распознание звуков по высоте тона то есть по его частоте

Биология

Какой из органов составляющих слуховой системы человека обеспечивает распознание звуков по высоте тона то есть по его частоте

Автор: Гость