Какой из органов, составляющих слуховую систему человека, обеспечивает распознование звуков по высоте тона (т.е. по его частоте)

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Какой из органов, составляющих слуховую систему человека, обеспечивает распознование звуков по высоте тона (т.е. по его частоте)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слуховой канал внутренний
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