Какой из перечисленных имён лишнее Александр Невский Хан Батый Дмитрий донской И??ан Калита Иван Третий (Как можно назвать людей оставшихся в списке?)

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Какой из перечисленных имён лишнее Александр Невский Хан Батый Дмитрий донской И??ан Калита Иван Третий (Как можно назвать людей оставшихся в списке?)

Автор: Гость