Какой из перечисленных имён лишнее Александр Невский Хан Батый Дмитрий донской И??ан Калита Иван Третий (Как можно назвать людей оставшихся в списке?)
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Какой из перечисленных имён лишнее Александр Невский Хан Батый Дмитрий донской И??ан Калита Иван Третий (Как можно назвать людей оставшихся в списке?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван третий лишний потому что он царь а остальные полководцы
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Какой из перечисленных имён лишнее Александр Невский Хан Батый Дмитрий донской И??ан Калита Иван Третий (Как можно назвать людей оставшихся в списке?
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