Какой из перечисленных манифестов был подписан императором в 1810 г.? 1) об изгнании ??еприятеля из России и окончании Отечественной войны 2) об учреждении Государственного совета 3) о незыблемости самодержавия 4) «Об усовершен...

История

Какой из перечисленных манифестов был подписан императором в 1810 г.? 1) об изгнании ??еприятеля из России и окончании Отечественной войны 2) об учреждении Государственного совета 3) о незыблемости самодержавия 4) «Об усовершенствовании государственного порядка»

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