.Какой из перечисленных примеров можно отнести к проявлению явления электризации? А)движение воздушных слоёв атмосферы В)натирание металлического стержня о ткань Б)притяжение одежды к телу при ходьбе Г)притяжение всех т...

Физика

.Какой из перечисленных примеров можно отнести к проявлению явления электризации? А)движение воздушных слоёв атмосферы В)натирание металлического стержня о ткань Б)притяжение одежды к телу при ходьбе Г)притяжение всех тел к Земле

Автор: Гость