.Какой из перечисленных примеров можно отнести к проявлению явления электризации? А)движение воздушных слоёв атмосферы В)натирание металлического стержня о ткань Б)притяжение одежды к телу при ходьбе Г)притяжение всех т...
Физика
.Какой из перечисленных примеров можно отнести к проявлению явления электризации? А)движение воздушных слоёв атмосферы В)натирание металлического стержня о ткань Б)притяжение одежды к телу при ходьбе Г)притяжение всех тел к Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение воздушных слоев атмосферы
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