Какой из российских городов возник в Новое время? Выбери правильный ответ и отмет?? его знаком"+". Города для выбора: Москва, Санкт-Петербург, Владимер и Великий Новгород.
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Какой из российских городов возник в Новое время? Выбери правильный ответ и отмет?? его знаком"+". Города для выбора: Москва, Санкт-Петербург, Владимер и Великий Новгород.
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