Какой из словосочетаний употреблено в переносном значении серебренные блюда; легкий пух;красивый дом;железный характер

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Какой из словосочетаний употреблено в переносном значении серебренные блюда; легкий пух;красивый дом;железный характер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Железный характер (написал это потому что надо минимум 20 символов)
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