Какой корень в словах биография, орнамент, печатать, типографии шрифтом, не разочаровался, классиков приветствовать и разгорелся

Русский язык

Какой корень в словах биография, орнамент, печатать, типографии шрифтом, не разочаровался, классиков приветствовать и разгорелся

Автор: Гость