Какой корень в словах биография, орнамент, печатать, типографии шрифтом, не разочаровался, классиков приветствовать и разгорелся

Русский язык
Какой корень в словах биография, орнамент, печатать, типографии шрифтом, не разочаровался, классиков приветствовать и разгорелся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биограф, орнам,  печ, типограф, шрифт,  разочар, класс, вет, гор.  
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