Какой минимальный объем памяти необходим для хранения одной точки изображения,в ??отором 256 различных цветов?
Информатика
Какой минимальный объем памяти необходим для хранения одной точки изображения,в ??отором 256 различных цветов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равно ровно восемь бит (8 bit , 8 бит)
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