Какой минимальный объем памяти необходим для хранения одной точки изображения,в ??отором 256 различных цветов?

Информатика
Какой минимальный объем памяти необходим для хранения одной точки изображения,в ??отором 256 различных цветов?
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Гость:
Равно ровно восемь бит (8 bit , 8 бит)
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