Какой может быть длина 3-ей стороны трёхугольника если 2-е его стороны равны соответственно: 21 см 7 мм и 47 см 6 мм

Математика

Какой может быть длина 3-ей стороны трёхугольника если 2-е его стороны равны соответственно: 21 см 7 мм и 47 см 6 мм

Автор: Гость