Какой может быть длина 3-ей стороны трёхугольника если 2-е его стороны равны соответственно: 21 см 7 мм и 47 см 6 мм

Математика
Какой может быть длина 3-ей стороны трёхугольника если 2-е его стороны равны соответственно: 21 см 7 мм и 47 см 6 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
сторона меньше 21,7 + 47,6 = 69,3см или 69см 3мм
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