Какой объём кислоты потребуется для сжигания метана полученного действием солян??й кислоты на 468 г карбида натрия

Гость: Гость:

Дано: m(Na₄C)=468г. Vm=22,4л./моль --------------------- 1. Находим молярную массу карбида натрия: M(Na₄C)=23x4+12=104г./моль 2. Находим количество веществ n в 468г. карбида натрия: n(Na₄C)=m(Na₄C)÷M(Na₄C)=468г.÷104г./моль= 4.5 моль 3. Запишем уравнение реакции взаимодействия карбида натрия с соляной кислотой: Na₄С+4НСl = СН₄+4NaСl по уравнению реакции из 1моль карбида натрия образуется 1моль метана, значит из 4,5моль карбида натрия образуется 4,5моль метана. n(CH₄)=4,5моль 5. Запишем уравнение горения метана: CH₄ + 2O₂ = CO₂ +2H₂O по уравнению реакции на сжигания 1моль метана потребуется 2моль кислорода, а по условии задачи 4,5моль метана, значит потребуется в два раза больше кислорода: n(O₂) =4,5мольх2 =9моль 6. Определим объем кислорода количеством вещества 9 моль: V(O₂) =n(O₂) х Vm= 9моль х 22,4л./моль =201,6л. 7. Ответ: для сжигания метана полученного из 468г. карбида натрия потребуется 201,6л. кислорода.