Какой объём углекислого газа (н.у.) образуются при взаимодействии 250кг известняка, содержащего 20% примесей, с необходимым количеством азотной кислоты? Помогите пожалуйста очень надо, и лучше подробно и дано и решение пожалуйс...
Химия
Какой объём углекислого газа (н.у.) образуются при взаимодействии 250кг известняка, содержащего 20% примесей, с необходимым количеством азотной кислоты? Помогите пожалуйста очень надо, и лучше подробно и дано и решение пожалуйста))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(CaCO3)=250кг(250*10^3 г.) w(примесей)=20%(0,2) найти: V(CO2)-? Решение: CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2 + H2O + CO2 m(CaCO3)= 250*10^3 * 0,2 = 50*10^3 г Mr(CaCO3)=40+12+3*16=100 n(CaCO3)=50*10^3/100=0.5*10^3моль n(CO2)=n(CaCO3)=0.5*10^3моль V(CO2)=n(CO2)*Vm=0.5*10^3*22.4=11.2*10^3л Ответ:V(CO2)=11.2*10^3л
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