Какой объём углекислого газа (н.у.) образуются при взаимодействии 250кг известняка, содержащего 20% примесей, с необходимым количеством азотной кислоты? Помогите пожалуйста очень надо, и лучше подробно и дано и решение пожалуйс...

Химия

Какой объём углекислого газа (н.у.) образуются при взаимодействии 250кг известняка, содержащего 20% примесей, с необходимым количеством азотной кислоты? Помогите пожалуйста очень надо, и лучше подробно и дано и решение пожалуйста))))))

Автор: Гость