Какой объем углекислого газа необходим для получения 1 кг гидрокарбоната натрия из гидроксида натрия, если практический выход составляет 83%?

Гость: Гость:

Дано: m(NaHCO3) = 1 кг = 1000 кг η = 83% = 0,83 V(CO2) - ? M(NaHCO3) = 84 г/моль ∨(NaHCO3) = 1000 г/84 г/моль = 11,9 моль Vм=22,4 л/моль NaOH + CO2 = NaHCO3 Из уравнения реакции следует, что ∨(CO2) = ∨(NaHCO3) = 11.9 моль V(CO2) = ∨(CO2)×Vм V'теор.(CO2) = 11,9 моль×22,4 л/моль = 266,56 л 266,56 л СО2 - это необходимый объем для получения 1 кг гидрокарбоната натрия без производственных потерь. Однако, по условию задачи, имеются производственные потери, поэтому с учетом потерь, необходимо для реакции взять следующий объем СО2, который вычислим по формуле: Vпр.(СО2) = V'теор.(СО2)×η(СО2) Vпр.(СО2) = 266,56 л/0,83 = 321,16 л Ответ: 321,16 л