Какой объем видеопамяти нужен для хранения 3 страниц изображения,если глубина цвета равна 24 бит,разрешающая способность экрана 1024x768? ответ запишите в мегабайтах
Информатика
Какой объем видеопамяти нужен для хранения 3 страниц изображения,если глубина цвета равна 24 бит,разрешающая способность экрана 1024x768? ответ запишите в мегабайтах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 бит = 3 байта, перемножаем все данные и переводим в мегабайты: 3*1024*768*3 = 7077888 байт = 6912 Кбайт = 6.75 Мбайт
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