Какой объем видеопамяти нужен для хранения 3 страниц изображения,если глубина цвета равна 24 бит,разрешающая способность экрана 1024x768? ответ запишите в мегабайтах

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Какой объем видеопамяти нужен для хранения 3 страниц изображения,если глубина цвета равна 24 бит,разрешающая способность экрана 1024x768? ответ запишите в мегабайтах

Автор: Гость