Какой объём водорода (н.у) необходим для взаимодействия со 160 г. оксида меди (II) по с??едующему уравнению реакции CuO+H2=Cu+H2O (Помагииите)

Химия

Какой объём водорода (н.у) необходим для взаимодействия со 160 г. оксида меди (II) по с??едующему уравнению реакции CuO+H2=Cu+H2O (Помагииите)

Автор: Гость