Какой объём водорода (н.у) необходим для взаимодействия со 160 г. оксида меди (II) по с??едующему уравнению реакции CuO+H2=Cu+H2O (Помагииите)
Химия
Какой объём водорода (н.у) необходим для взаимодействия со 160 г. оксида меди (II) по с??едующему уравнению реакции CuO+H2=Cu+H2O (Помагииите)
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(CuO) = 160 г Найти: V(H2)-? Решение. Vm= 22,4 л/моль M(СuO) = 80 г/моль n(CuO) = 160 г/80 г/моль = 2 моль СuO + H2 = Cu + H2O Из уравнения реакции следует, что n(CuO) = n(H2) = 2 моль V(H2) = 2 моль* 22,4 л/моль = 44,8 л Ответ: 44,8 л
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