Какой объём водорода выделится при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вых??д водорода составил 95%

Химия
Какой объём водорода выделится при действии 32,5 г цинка на серную кислоту если вых??д водорода составил 95%
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переведем массу цинка в моль, разделив на молярную массу: 32.5/65 =0.5 моль. Теперь составим уравнение реакции: Zn +H2SO4 =ZnSO4 +H2 Из данного уравнения мы видим, что на 1 моль цинка выделится 1 моль водорода, однако выход равен 0.9, поэтому перемножим выход по реакции на практический выход: 0.5*0.9 =0.45 моль водорода. Теперь умножим на молярный объем и найдем объем: 0.45*22.4 =10.08 литра.
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