Какой объём займёт H2O в парообразном состоянии, при нормальных условиях если её масса 2,7 грамм? Сколько молекул содержится в этом объёме, сколько атомов водорода(H) содержится в этом объёме
Химия
Какой объём займёт H2O в парообразном состоянии, при нормальных условиях если её масса 2,7 грамм? Сколько молекул содержится в этом объёме, сколько атомов водорода(H) содержится в этом объёме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амадео Авогадро в 1811г. выдвинул гипотезу, которая в дальнейшем была подтверждена опытными данными и потому стала называться законом Авогадро: 4 Одинаковые объемы различных газов при одинаковых условиях (температуре и давлении) содержат одинаковое число молекул. Таким образом, Авогадро указал, что противоречие между законом объемных отношений Гей-Люссака и учением Дальтона легко устраняется, если ввести представление о молекуле и атоме как о различных формах материи. Закон Гей-Люссака есть закон о числе молекул, а не атомов, находящихся в объеме газа. Авогадро предположил, что молекулы простых газов состоят из двух одинаковых атомов. Таким образом, при соединени водорода с хлором их молекулы хлористого водорода. Из одной молекулы водорода и одной молекулы хлора образуются две молекулы хлористого водорода. H2+Cl2=2HCl Из закона Авогадро вытекает важное следствие: при одинаковых условиях 1 моль газа занимает одинаковый объем. Этот объем легко вычислить, если известна масса 1л газа. Экспериментально установлено, что масса 1л кислорода при нормальных условиях (при температуре 273?К (0?С) и давлении 1 атм. ) равна 1,429г. Следовательно, объем, занимаемый 1 молем при этих условиях, равен: Объем одного моля газа называется молярным объемом (VM) и равен отношению объема газа к количеству вещества: VM = V/ν. Молярный объем любого газа при н. у. (нормальный уровень) равен 22,4 л. VM = 22,4 л. Если Mr(H2O) = 18, a p(H2O) = 1 г/мл, то Vm(Н2О) = 18 мл. На основе закона Авогадро определяют молекулярные массы газообразных веществ по их плотности
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