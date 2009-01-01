Какой орган чувств соседствует с органом слуха? В каких случаях нам помогает орган равновесия? Какая опасность грозит человеку потерявшему обоняние и вкус? Где расположены чувствительные клетки органа осязания? Как мозг различа...

Окружающий мир

Какой орган чувств соседствует с органом слуха? В каких случаях нам помогает орган равновесия? Какая опасность грозит человеку потерявшему обоняние и вкус? Где расположены чувствительные клетки органа осязания? Как мозг различает сигналы идущие от разных органов чувств? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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