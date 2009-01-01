Какой орган чувств соседствует с органом слуха? В каких случаях нам помогает орган равновесия? Какая опасность грозит человеку потерявшему обоняние и вкус? Где расположены чувствительные клетки органа осязания? Как мозг различа...

Окружающий мир
Какой орган чувств соседствует с органом слуха? В каких случаях нам помогает орган равновесия? Какая опасность грозит человеку потерявшему обоняние и вкус? Где расположены чувствительные клетки органа осязания? Как мозг различает сигналы идущие от разных органов чувств? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уши. Чтобы не упасть, в опасных местах. Не какая, просто он не может насладиться вкусным вкусом Язык
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