Какой признак не относится к предписанному статусу человека 1. Женский пол 2. русская 3. филолог 4. из семьи интелегенции

Обществознание

Какой признак не относится к предписанному статусу человека 1. Женский пол 2. русская 3. филолог 4. из семьи интелегенции

Автор: Гость