Какой признак не относится к предписанному статусу человека 1. Женский пол 2. русская 3. филолог 4. из семьи интелегенции
Обществознание
Какой признак не относится к предписанному статусу человека 1. Женский пол 2. русская 3. филолог 4. из семьи интелегенции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То, что человек может изменить-3. Ответ: 3) Филолог.
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