Какой ряд лишний 1)3,5,8,12,13,16,20 2)17,16,15,14,9,5,1 3)20,17,16,13,11,7,2 4)15,14,13,12,11,10,9
Математика
Какой ряд лишний 1)3,5,8,12,13,16,20 2)17,16,15,14,9,5,1 3)20,17,16,13,11,7,2 4)15,14,13,12,11,10,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 так как в остальных трех рядах последовательность убывает(уменьшивается) а в 1 наоборот увеличивается
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