Какой сегодня день недели? Попробуйте вычислить это по предоставленной информации : Когда "послезавтра" станет "вчера", то "сегодня" будет так же далеко от воскресенья, как тот день, который был "сегодня", когда "позавчера" был...
Алгебра
Какой сегодня день недели? Попробуйте вычислить это по предоставленной информации : Когда "послезавтра" станет "вчера", то "сегодня" будет так же далеко от воскресенья, как тот день, который был "сегодня", когда "позавчера" было "завтра"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОСЛЕЗАВТРА СТАНЕТ ВЧЕРА ЭТО +4 ДНЯ, позавчера завтра -4 дня. числа равны, просто идут в разные стороны. а раз удаленность от воскресенье, то это по идее и должно быть воскресенье.. . но я не уверен.
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