Какой скорости достигнет автомобиль трогающийся с места с ускорением 0,2 м/с ,через 1 мин после начала движения
Физика
Какой скорости достигнет автомобиль трогающийся с места с ускорением 0,2 м/с ,через 1 мин после начала движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V0+a*t=0+0,2*60=12 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
История
Общность людей,которых обьядиняют самоназвоние,единый язык,особый образ жизни,обычаи:НАРОД ИЛИ ГОСУДАРСТВО ИЛИ ПЛЕМЯ,одно из них...
Қазақ тiлi
Срочно! Нужен рассказ о друге на казахском языке.Буквально в 5 предложениях.желательно с переводом)Благодарю за быстрый ответ)