Какой скорости достигнет автомобиль трогающийся с места с ускорением 0,2 м/с ,через 1 мин после начала движения

Физика
Какой скорости достигнет автомобиль трогающийся с места с ускорением 0,2 м/с ,через 1 мин после начала движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V0+a*t=0+0,2*60=12 м/с
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