Какой скорости достигнет автомобиль трогающийся с места с ускорением 0,2 м/с ,через 1 мин после начала движения

Физика

Какой скорости достигнет автомобиль трогающийся с места с ускорением 0,2 м/с ,через 1 мин после начала движения

Автор: Гость