Какой ток проходит в цепи если через поперечное сечение проходит 30 кл электричества за 1мин. Помогите срочно!!!

Физика

Какой ток проходит в цепи если через поперечное сечение проходит 30 кл электричества за 1мин. Помогите срочно!!!

Автор: Гость