Какой ток проходит в цепи если через поперечное сечение проходит 30 кл электричества за 1мин. Помогите срочно!!!
Физика
Какой ток проходит в цепи если через поперечное сечение проходит 30 кл электричества за 1мин. Помогите срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=30 Кл I=q/t=30/60=0,5 А. t=60 с _______ I-?
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