Какой угол прямой или непрямой образуют стрелки часов. А 00 мтнут и 7 часов. Б 00 мину?? и 1 час. В 00 минут и 3 чеса .

Математика
Какой угол прямой или непрямой образуют стрелки часов. А 00 мтнут и 7 часов. Б 00 мину?? и 1 час. В 00 минут и 3 чеса .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А: там не прямой угол там тупой угол. Б: там тоже не прямой там острый. В: там прямой.
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