Какой вклад в развитие науки вложил Михайло Остроградський , тимофий осиповський , Михайло Максимович, Микола Костомаров , Микола Маркевич
История
Какой вклад в развитие науки вложил Михайло Остроградський , тимофий осиповський , Михайло Максимович, Микола Костомаров , Микола Маркевич
Ответ(ы):
Гость:
На до читать, а так го в доту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Что преобладает в елово-пихтовом лесу? а) кислица б) мхи в) лишайники Что являетс?? типичным растением степей? а) ковыль б) ромашка в) клевер
Другие предметы
Английский язык
Русский язык
Математика
Математика