Какому из данных выражений тождественно равно выражение 5c-d-6c-13d 1 )-11с-14do 2)-c+14th 3)-c-12d 4)-c-14d
Алгебра
Какому из данных выражений тождественно равно выражение 5c-d-6c-13d 1 )-11с-14do 2)-c+14th 3)-c-12d 4)-c-14d
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четвёртое 5c-d-6c-13d=-с-14 d
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