Какому логическому выражению соответствует следующая таблица истинности? Напишите вместе с решением пжста очень срочно.

Информатика
Какому логическому выражению соответствует следующая таблица истинности? Напишите вместе с решением пжста очень срочно.
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Решение показано в прилагаемом файле. Ответ 4)
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