Каков наиболее надежный способ установить справедливость в обществе

Разное
Каков наиболее надежный способ установить справедливость в обществе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Cправедливое общество - то, в котором каждый человек в полной мере реализует данные ему от природы способности. Так думает Платон А вообще свобода не может быть безграничной, т. к. кроме нее существуют обязанности, в какой-то степени ограничивающие эту свободу.
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