Каков сюжет поэмы медный всадник? как развивается конфликт между Евгением и Медн??м всадником?Как раскрывается тема "маленького человека"? пожалуйста помогите

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Основной конфликт поэмы "Медный всадник" — конфликт между государством и личностью. Воплощается он прежде всего в образной системе: противопоставлением Петра и Евгения. Образ Петра центральный в поэме. Пушкин дает в «Медном всаднике» свою трактовку личности и государственной деятельности Петра. Автор изображает два лика императора, во вступлении Петр — человек и государственный деятель: На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Им руководит идея блага Отечества, а не произвол. Он понимает историческую закономерность и предстает как решительный, деятельный, мудрый правитель. В основной части поэмы Петр — памятник первому русскому императору, символизирующий самодержавную власть, готовый подавить любой протест: Ужасен он в окрестной мгле! Какая дума на челе! Какая сила в нем сокрыта! Конфликт истории и личности раскрывается через изображение судьбы обыкновенного человека. Хотя Евгения исследователи не включают в галерею «маленьких людей» , тем не менее некоторые типические черты таких героев находим в этом образе. Евгений лишен индивидуальности. Петр I становится для него тем «значительным лицом» , которое появляется в жизни любого «маленького человека» , чтобы разрушить его счастье. Величие, государственный масштаб образа Петра и ничтожность ограниченность кругом личных забот Евгения подчеркивается композиционно. Монолог Петра во вступлении («И думал он: Отсель грозить мы будем шведу...» ) противопоставлен «думам» Евгения («О чем же думал он? о том, / Что был он беден...») . Конфликт поддерживается стилистически. Вступление, эпизоды связанные с «кумиром на бронзовом коне» , выдержаны в традиции оды — самого государственного жанра. Там, где речь идет о Евгении, господствует прозаичность. Противостояние человека и власти, личности и государства — вечная проблема, однозначное решение которой Пушкин считает невозможным.