Какова биологическая роль конъюгации

Какова биологическая роль конъюгации

Ответ(ы):

Ответил Гость:
процесс сближения, переплетения гомологичных хромосом и иногда обмена участками этих хромосом (кроссинговер)
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