Какова частота ударов морских волн о корпус лодки, если скорость распространения волн 5м/с, а длина волны 4м?

Физика
Какова частота ударов морских волн о корпус лодки, если скорость распространения волн 5м/с, а длина волны 4м?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
∨(частота ударов морских волн о корпус лодки) = v(скорость волны) / l(длина волны) ∨=5 м/с / 4 м = 1,25 Гц
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