Какова частота ударов морских волн о корпус лодки, если скорость распространения волн 5м/с, а длина волны 4м?

Физика

Какова частота ударов морских волн о корпус лодки, если скорость распространения волн 5м/с, а длина волны 4м?

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