Какова должна быть годовая процентная ставка, чтобы помещенный в банк вклад(начальный капитал) утроился за 3? Как решить задачу? Напишите пожалуйста все действия
Математика
Какова должна быть годовая процентная ставка, чтобы помещенный в банк вклад(начальный капитал) утроился за 3? Как решить задачу? Напишите пожалуйста все действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За три дня, года, месяца, за три дня - чего?
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