Какова должна быть годовая процентная ставка, чтобы помещенный в банк вклад(начальный капитал) утроился за 3? Как решить задачу? Напишите пожалуйста все действия

Математика

Какова должна быть годовая процентная ставка, чтобы помещенный в банк вклад(начальный капитал) утроился за 3? Как решить задачу? Напишите пожалуйста все действия

Автор: Гость