Какова единица электрического заряда?определите единицу электрического заряда через единицу силы тока
Физика
Какова единица электрического заряда?определите единицу электрического заряда через единицу силы тока
Ответ(ы):
Гость:
Заряд измеряется в кулонах (Кл), по определению силы тока I=q/t тогда q=It, 1Кл=1А *1 с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Два арбуза весят столько же сколько четыре одинаковых дыни. один арбуз весит 8кг 850г . определи массу другого арбуза если одна дыня весит 4 кг 500г