Какова единица электрического заряда?определите единицу электрического заряда через единицу силы тока

Физика
Какова единица электрического заряда?определите единицу электрического заряда через единицу силы тока
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Заряд измеряется в кулонах (Кл), по определению силы тока I=q/t тогда q=It, 1Кл=1А *1 с
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