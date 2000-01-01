Какова кинетическая энергия автомобиля массой 2 т, движущегося со скоростью 40 м/с

Какова кинетическая энергия автомобиля массой 2 т, движущегося со скоростью 40 м/с

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ek=(mv^2)/2 Ek=(2000кг*1600м^2/c^2)/2=1600000 Дж
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