Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Какова красная граница фотоэффекта для золота, если работа выхода электронов равна 4,59 эВ?
Какова красная граница фотоэффекта для золота, если работа выхода электронов равна 4,59 эВ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Похожие вопросы
Укажіть органи, які утворюють організм папороті.1) лише корінь 2) лише пагін 3) корінь, пагін 4) корінь, пагін, квітка
отдаю все 59 баллов! Чому твір ірини прокопенко має саме таку назву (5-7пр)Автор: Ірина Прокопенко Зажурилася в лісі Берізка, гілки схилила, лис...
Катер и моторная лодка должны перевести группу людей от пристани до острова и обратно.Скоростть течения реки,по которой им предстаит идти,3кмч ,рас...
На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет 1?
Помогите плиз!!! Какие существа составляют сообщество поверхности воды и как они между собой связаны?
Помогите решить.Пожалуйста.Биссектрисы прямого и острого углов прямоугольного треугольника при пересечение образуют углы,один из которых равен 54 г...
Як ти розумієш вислів «чим більше мов знає людина, тим вона багатша» ? Текст-розповідь
кроссворды с ответами на тему день победы 9 мая
СРОЧНО ПОМОГИТЕ в ромб с диагоналями 2см и 3 см вписан квадрат. Найдите площадь квадрата.
помогите составить план сообщение о многообразии одноклеточных животных
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск