Какова красная граница фотоэффекта для золота, если работа выхода электронов равна 4,59 эВ?

Какова красная граница фотоэффекта для золота, если работа выхода электронов равна 4,59 эВ?

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