Какова масса воздуха в комнате с площадью 80 м^3 и температурой в 20 градусов и давле??ием 1 атм? Молярная масса воздуха 29 г/моль.

Физика

Какова масса воздуха в комнате с площадью 80 м^3 и температурой в 20 градусов и давле??ием 1 атм? Молярная масса воздуха 29 г/моль.

Автор: Гость