Какова масса воздуха в комнате с площадью 80 м^3 и температурой в 20 градусов и давле??ием 1 атм? Молярная масса воздуха 29 г/моль.
Физика
Какова масса воздуха в комнате с площадью 80 м^3 и температурой в 20 градусов и давле??ием 1 атм? Молярная масса воздуха 29 г/моль.
Ответ(ы):
Гость:
P*V*M=m*R*T m=P*V*M/R*T=10^5*80*29*10^-3/8,31*293=95,3 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Друзья оставшиеся в классе один на один.Листбумаги,сложенный в 4 раза.Равнина,разделённая оврагом пополам.Деежурные,убиравшие класс 2 раза.По лекси...
Русский язык