Какова масса железной детали если на ее нагревание от 20 до 200 градусов цельсия выш??о 20,7 кДж теплоты ?

Физика

Какова масса железной детали если на ее нагревание от 20 до 200 градусов цельсия выш??о 20,7 кДж теплоты ?

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