Какова масса железной детали если на ее нагревание от 20 до 200 градусов цельсия выш??о 20,7 кДж теплоты ?
Физика
Какова масса железной детали если на ее нагревание от 20 до 200 градусов цельсия выш??о 20,7 кДж теплоты ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20.7 кДж=20700 ДжРешение: Q=cm(t1-t2)m=Q/c(t1-t2)m= 20700 Дж/ 460 Дж/кгС(200-20)m=0,25
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