Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Какова основная мысль рассказа Ильифа и Петрова "Золотой теленок"?
Какова основная мысль рассказа Ильифа и Петрова "Золотой теленок"?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Основную мысль хорошо передает пословица:"Вор у вора дубинку украл"
Похожие вопросы
дириж_р, Ц_рих, петуш_к, рож_к, ш_в, ретуш_р, ш_рох, стаж_р, ухаж_р, душ_й, без_сходный, свеч_й, синиц_н, соверш_нный, ч_стота, ч_стота, напряж_н, ...
Помогите, дам 50 балов! Чему учит произведение "Иван" Богомолов? Не из интернета, пожалуйста, мне для чит.дневника
Какая из перечисленых стран относится ко 2 типу воспроизводства населения? А) Россия Б) Индия В) США Г) Болгария
√125*√5 вычислите,пожалуйста)
Высота правильной четырёх угольной пирамиды S ABCD =10 Сторона основания равна 12. Найдите площадь диагонального сечения
Підмет виражений словосполученням у реченні
Как осуществляется процесс пищеварения у гидры?
Даны вершины треугольника abc, a(-3,9,4); b(2,4,-2); c(-7,8,5). найти косинус угла abc
Какое число будет выведено в результате выполнения следующей программы? Постарайтесь ответить без запуска программы в среде программирования. funct...
Вычислить значение производной функции y = cosx + 1 в точке x = n/3
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск