Какова основная мысль рассказа Ильифа и Петрова "Золотой теленок"?

Какова основная мысль рассказа Ильифа и Петрова "Золотой теленок"?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Основную мысль хорошо передает пословица:"Вор у вора дубинку украл"
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