Какова роль мутации в организме???
Биология
Какова роль мутации в организме???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря мутационному процессу генотипы всех организмов, населяющих Землю, постоянно меняются; появляются все новые и новые варианты генов (аллели), создается огромноегенетическое разнообразие .
Гость:
Зачастую мутация помогает живому организму для приспособления к условиям среды. Например водяной уж в результате мутации, меняет свою окраску, и потомки его будут рождаться с этой окраской.
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