Какова роль животных в жизни растений?

Зеленые растения и животные исторически развивались в тесной взаимосвязи друг с другом, проделали совместную, сопряженную эволюцию, в результате чего у тех и у других выработались взаимные приспособления друг к другу. В процессе эволюции растения приспособились к созданию излишков первичного органического вещества для прокорма животных-фитофагов. Если бы этого не происходило, то создаваемое растениями органическое вещество беспрерывно накапливалось бы. В конце концов весь материал, из которого растения строят органические соединения, был бы исчерпан. Прекратился бы круговорот веществ, необходимый для осуществления жизненных процессов в биосфере. Животные же, являясь необходимым звеном в цепи питания, перерабатывают органические соединения, созданные растениями, и через ряд других звеньев в пищевой цепи переводят их в исходные неорганические вещества, за счет которых зеленые растения вновь и вновь могут создавать органическое вещество. Следовательно, животные и растения необходимы друг другу. Они могут существовать только вместе, в тесной взаимосвязи. Роль животных в жизни растений часто бывает замаскирована и не бросается в глаза. Но она чрезвычайно велика и ее крайне необходимо учитывать. Недооценка значения животных для растительных ассоциаций или даже для отдельных растений работниками сельского и лесного хозяйства часто приводит к необратимым изменениям в природных биокомплексах.