Какова роль микроэлементов в клетке? Какова роль макроэлементов в клетке?

Какова роль микроэлементов в клетке? Какова роль макроэлементов в клетке?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Поддержание метаболизма
Похожие вопросы