Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением 2,5 ом

Физика
Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением 2,5 ом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=E/(R+r) Где Е-ЭДС;R-сопротивление на внешнем участке цепи;r-сопротивление на внутр. Участке цепи. I=9В/(2,5 Ом+2 Ом)=2А
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