Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением 2,5 ом
Физика
Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением 2,5 ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=E/(R+r) Где Е-ЭДС;R-сопротивление на внешнем участке цепи;r-сопротивление на внутр. Участке цепи. I=9В/(2,5 Ом+2 Ом)=2А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Маше Надо прочитать книгу книгу в которой 154 страниц после того как она читала нес??олько дней по 4 страниц в день ей осталось прочитать 26 страни...
Окружающий мир