Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением 2,5 ом

Физика

Какова сила тока в цепи источника тока с эдс ,9в, и внутренним сопротивлением 2ом при подключении в качестве внешней цепи резистора сопротивлением 2,5 ом

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