Какова средняя скорость автомобиля если за первые 3ч он проехал путь 80км/ч а следу??щие 2ч двигался со скоростью 50км/ч

Физика

Какова средняя скорость автомобиля если за первые 3ч он проехал путь 80км/ч а следу??щие 2ч двигался со скоростью 50км/ч

Автор: Гость