Какова средняя скорость автомобиля если за первые 3ч он проехал путь 80км/ч а следу??щие 2ч двигался со скоростью 50км/ч

Физика
Какова средняя скорость автомобиля если за первые 3ч он проехал путь 80км/ч а следу??щие 2ч двигался со скоростью 50км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость равна отношению всего пути ко всему времени движения . Vср= Sоб./tоб.= (S1+S2)/(t1+t2). S1= 80 км.t1=3 ч . S2= V2/t2=50 км/ч / 2 ч= 25 км. Vср=( 80+25 км)/ 5 ч= 21 км/ч Ответ: Vcр=21 км/ч
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