Какова средняя скорость автомобиля, если за первые три часа он проехал путь 80 км, а следующие два часа двигался со скоростью 50 км/ч?

Физика

Какова средняя скорость автомобиля, если за первые три часа он проехал путь 80 км, а следующие два часа двигался со скоростью 50 км/ч?

Автор: Гость