Какова средняя скорость автомобиля, если за первые три часа он проехал путь 80 км, а следующие два часа двигался со скоростью 50 км/ч?
Физика
Какова средняя скорость автомобиля, если за первые три часа он проехал путь 80 км, а следующие два часа двигался со скоростью 50 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50 * 2 = 100(км) проехал за 2 часа 2) 3 + 2 = 5(ч) был в пути 3) 80 + 100 = 180(км) проехал за 5 часов 4) 180 : 5 = 36(км/ч) Ответ: 36км/ч - средняя скорость автомобиля
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