Какова температура земной коры в шахте если его длина 1700 м,а температура верхнего слоя земной коры-20°C

География
Какова температура земной коры в шахте если его длина 1700 м,а температура верхнего слоя земной коры-20°C
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1700:20 это легко!!!!!
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